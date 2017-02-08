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轎車撞民宅屋主不治 同屋2年多前也曾被撞

2017-02-08  12:58

［記者劉婉君／台南報導］台南市玉井區昨天深夜發生一起轎車衝撞民宅的嚴重事故，余姓屋主在睡夢中被撞，凌晨急救無效，鄰居表示，同一棟房子在2年多前也曾被撞，且附近為易肇事路段，2014年5月曾發生酒駕3死2傷車禍，希望能在路口加設紅綠燈。

24歲江姓駕駛昨天深夜11時30分左右，開車載著友人及其女友13歲姪女返回楠西，行經台3線317.5K玉井往楠西方向竹圍橋前的彎道時，失控撞上路邊民宅，民宅牆壁被撞出一個大洞，屋內一片狼藉，睡在窗邊的余姓租屋主傷重不治，江姓駕駛彈出車外，重傷送醫，目前仍在加護病房。警方事後對江姓駕駛進行抽血檢測，排除酒駕肇事。

附近鄰居及竹圍里長劉木圍說，該路段常常發生事故，雖然速限只有40公里，但許多來往車輛還是開很快，2年多前該屋也曾被車輛撞上，當時只有鐵門受損，沒有人受傷，但當時的租屋者可能嚇到，沒多久就搬走了。

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  • 位於台南玉井竹圍里台3線彎道旁的民宅，遭轎車撞出一個大洞。（記者劉婉君攝）

    位於台南玉井竹圍里台3線彎道旁的民宅，遭轎車撞出一個大洞。（記者劉婉君攝）

  • 位於台南玉井竹圍里台3線來往車速過快，彎道旁的民宅2年多前也曾遭撞。（記者劉婉君攝）

    位於台南玉井竹圍里台3線來往車速過快，彎道旁的民宅2年多前也曾遭撞。（記者劉婉君攝）

  • 當地居民希望路口加設紅綠燈，降低事故發生。（記者劉婉君攝）

    當地居民希望路口加設紅綠燈，降低事故發生。（記者劉婉君攝）

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相關關鍵字： 交通事故 撞民宅 易肇事路段
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