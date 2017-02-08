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帳戶借詐騙集團 要賠被害人

2017-02-08  12:53

〔記者項程鎮／台北報導〕路邊攤老闆謝建坤把帳戶借給詐騙集團，詐騙集團再以愛情為幌子，打電話向朱姓男子詐騙208萬餘元，錢匯入謝男帳戶後，再提領一空，檢方雖對謝男做出不起訴處分，朱男仍提告向謝男求償，最高法院維持高等法院見解，判謝男應賠208萬餘元確定。

判決指出，被害人朱姓男子接到化名「沈麗芬」的女子電話，沈女自稱是酒促小姐，藉口要報考美容師，想辭職但須賠償違約金，且母親住院等詐騙老梗，騙使朱男先後匯款208萬1千元到謝男帳戶，詐騙集團再提領一空。

謝男辯稱自己不知道帳戶借給詐騙集團，還說當初把帳戶借給男子王志男，是因他是王男結婚的證婚人，兩人交情深厚，王男說要經營網拍生意，才借給他，不料王男是詐騙集團成員。

高院不採信謝男辯詞，認為謝男不可能不知道帳戶被詐騙集團利用，檢方雖對謝男做出不起訴處分，但檢方對刑事責任的認定，無法拘束法院民事庭，仍判決謝男應賠朱男，朱男上訴後被最高法院駁回。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 最高法院判決，帳戶借給詐騙集團，仍要賠被害人。（示意圖）

    最高法院判決，帳戶借給詐騙集團，仍要賠被害人。（示意圖）

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