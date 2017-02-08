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機車卡大貨車底拖行冒火 騎士命大輕傷

北宜公路發生車禍，劉男騎乘的機車被卡在大貨車底。（記者陳薏云翻攝）

2017-02-08  12:36

〔記者陳薏云／新北報導〕違規超車遭拖行！新北市新店區北宜公路15.4K處，3日發生一起車禍，31歲劉姓機車騎士疑似為了超越前方車輛，跨越雙黃線與對向大貨車發生碰撞，影片今天曝光，只見機車卡在貨車下被拖行數公尺，所幸劉男及時跳車，僅手腳擦傷還有上排牙齦出血，詳細車禍原因仍待釐清。

警方調查，43歲余姓貨車駕駛當時沿北宜路往宜蘭方向行駛，劉男則往新店市區方向，劉男為了超車，跨越雙黃線與余男的大貨車發生碰撞，機車卡在貨車下沿路拖行，冒出火花，余男立刻停車並拿滅火器撲滅，警方到場後發現劉男輕傷，並無大礙，對雙方酒測值皆為0。

劉男跨越雙黃線，已違反道路交通管理處罰條例45條，最高可處新臺幣6百元以上1800元以下罰鍰，警方呼籲，北宜公路盲彎多，請依照道路規定行駛，以免發生意外。

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  • 北宜公路發生車禍，劉男騎乘的機車被卡在大貨車底。（記者陳薏云翻攝）

    北宜公路發生車禍，劉男騎乘的機車被卡在大貨車底。（記者陳薏云翻攝）

  • 機車撞上貨車後，車體卡在貨車底，拖行並冒火。（記者陳薏云翻攝）

    機車撞上貨車後，車體卡在貨車底，拖行並冒火。（記者陳薏云翻攝）

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