通緝犯偷鐵馬代步也栽了 報假名還栽贓警察打人

2017-02-08 12:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕32歲張姓男張2日甫被發佈竊盜通緝，昨天涉嫌偷腳踏車代步，企圖規避查緝，沒想到還是被巡邏員警攔下；張男不但謊報身分，還當場假哭打電話給家人栽贓遭警方毆打，讓員警傻眼直呼誇張！警方最後還是查出張嫌的真實身分，並將他送辦。

竹北分局表示，湖鏡派出所所長張傑凱等人，昨晚巡經湖口鄉工業二路時，見對向車道有一名騎腳踏車的可疑男子，一直盯著擦身而過的巡邏車看，所長遂利用騎士張姓男子停等紅燈時，上前盤查，沒想到張男見狀猛踩踏板時不慎摔車，隨即又站起拔腿狂奔，但馬上被員警追趕包圍。

張傑凱說，詢問張男為何見警上前盤查就跑，張男坦承因竊盜案被通緝，但辯稱已提起上訴；員警欲查驗身分，張男卻不斷提供假身分資料。不過，員警以警用行動電腦查詢，發現張男的國民身分證照片明顯與本人不符，但張男仍堅不據實以報。

張傑凱突想起張男十分面熟，去年路檢曾攔下張男，並查獲他是詐欺通緝犯，因此有卷宗可查閱，最後查出張男的真實身分，並發現新竹地檢署甫在2日發佈張男為竊盜通緝犯。

警方說，查證過程，張男一度哭著打電話給家屬，謊稱遭警方毆打，讓現場員警傻眼，經權力告知後將他逮捕，並在其背包內起獲2根含有安非他命毒品殘渣的玻璃吸管。帶警所偵辦後，查出張男騎乘的腳踏車，2個小時前才在新竹工業區某家科技公司門外竊得。

雖然張嫌辯稱腳踏車是路邊撿到，警方仍將全案依竊盜通緝、毒品案及竊盜罪嫌移送偵辦。