認老闆姪女為乾女兒 送貨工誘姦少女跟她媽

2017-02-08 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣莊姓男子在某家具行從事送貨工作，與老闆一對兄弟熟識，認老闆之未成年姪女為乾女兒，卻引誘少女與他發生性關係，並持續以財物利誘少女拍攝猥褻照片供他玩賞，甚至與少女的母親也發生性關係，還將性愛錄影傳給少女觀看，後來他因為在被害人家中多處安裝針孔攝影機被發現，遭報警處理而爆發全案，上月底被彰化地院依違反《兒童及少年性交易防制條例》，判處3年有期徒刑。

根據判決書，現年48歲的莊男已婚，育有一名就讀大學的兒子，但卻在2015年與當時就讀國中二年級的乾女兒發生性關係，之後就不斷拿錢、匯錢給少女，或贈與平板電腦、手機、照相機、內衣褲、項鍊，並以這些財物要求少女給予「獎勵」，也就是拍攝裸露自慰照片傳給他觀覽。

更離譜的是，莊男在與少女維持不正常性關係的2年期間，還與少女的母親也發生性關係，甚至將他與少女母親的性愛錄影傳給少女，聲稱「我愛妳比愛妳媽還多。」全案因為他在被害人家中臥室、浴室安裝的針孔攝影機被發現，遭報警處理而揭露，法官針對他誘使少女拍攝猥褻照片，嚴重侵害少女性自主權及隱私權，先判處3年有期徒刑。