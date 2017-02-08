徐自強無罪定讞 律師團將提刑事補償訴訟
〔記者溫于德／台北報導〕纏訟21年的建商黃春樹遭撕票案，最高法院去年10月13日以罪證不足，維持高等法院更九審見解，判被告徐自強無罪定讞，合議庭並解除限制住居，徐男確定重獲自由；多年來為徐自強義務辯護的律師團，今年也預定為徐提出刑事補償訴訟，律師團昨天上午也為此在農曆新年後首度開會討論；徐本人則全權交由律師團處理，未表示意見。
徐自強該律師團由林永頌、尤伯祥、陳建宏、嚴心吟等人組成，本報電訪尤伯祥時，僅取得「不方便透漏」的回應；但據指出，該會議只有初步簡單交換意見，目前還在研究當中，近期內不會有任何行動。
相關人士提到，依據刑事補償法第9條規定，管轄機關應該是由判決無罪的高等法院管轄，因此將向高院遞狀；且基於本案刑度為死刑是最嚴厲的刑罰手段，預料，徐的律師團應會以每日最高補償金額5000元求償，換算徐被羈押5808天，將有2904萬元的補償金。
但也有法界人士指出，補償金標準端看徐自強有無過失，若有，將可能落在3000元之間，刑事補償金將落在1742萬4000元；金額上的落差，將是未來院、辯之間的攻防重點。
致力於重大冤獄救援的司改會則說，除協助求償行動外，也將為徐自強在全台舉辦百場的「徐自強紀錄片《徐自強的練習題》放映會」、「專書《1.368坪的等待》座談會」，讓更多民眾了解冤案救援的路程。
全案起因於，徐自強被控於84年9月1日，與表弟黃春棋、好友陳憶隆、表哥黃銘泉，共同綁架殺害建商黃春樹，並向黃家勒索7000萬元；其中黃銘泉逃亡泰國遇害，至於徐自強、黃春棋、陳憶隆，法官認為是共犯，判3人死刑定讞。
最高法院去年指，徐自強無罪主因是罪證不足，檢方根據共犯黃春棋、陳憶隆指述徐自強犯案，卻無其他積極證據證明徐確實犯案；其次，法院基於公平客觀地位，不負舉證被告犯罪，或推翻被告無罪推定的責任。黃春棋、陳憶隆暫未執行槍決。
另，司改會今年也將致力於江國慶案、邱和順案等2案。江案方面，民事求償目前已上訴至高等法院，現正審理中；邱的部分，已由最高檢提起非常上訴，司改會持續救援中。
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標題：徐自強無罪定讞 律師團將提刑事補償訴訟
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