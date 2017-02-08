就是要吃好市多肉片 這些人順手牽羊都吃上官司

2017-02-08 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕最近有美食部落客評比美式大賣場好市多的必買商品，其中包含了牛小排肉片，但好市多的其他款肉片也相當有吸引力，歷年來台灣多處好市多分店都發生顧客偷走肉片的案件，犯罪者有碩士生、人妻等等，通通都吃上了官司。

據《蘋果日報》報導，台中1名男姓碩士生，在去年中秋節的隔日到好市多時，竊取了1盒澳洲羊梅花里肌燒肉片，結果被店員攔下報警。碩士生連忙澄清他只是忘了去結帳而已，最後還是被判了緩刑2年。

另外3年前有桃園人妻帶小孩去好市多時，把1盒無骨牛小排燒烤肉片與牙刷等物品偷偷放進背包，結果被判拘役15天，得易科罰金1萬5000元；在高雄發生的偷竊案則是女子拿走快樂牛低脂切片，也是落得被判刑的下場。