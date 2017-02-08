太天真！她拿假發票領頭獎 反被依偽造文書送辦

2017-02-08 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名女子在昨日拿著塗改過的統一發票，到郵局要領千萬頭獎，沒想到郵局員工一眼識破並報警處理，結果錢不但沒領到，今日還被依委造文書和詐欺罪嫌移送法辦。

根據《聯合報》報導，台中市繼中派出所昨日接獲郵局報案，一名女子拿了一張千萬頭獎的發票要領獎，但工作人員比對後，雖然數字確實是頭獎號碼，但塗改痕跡太過明顯，警方到場後看到也忍不住笑了出來。

該名女子表示，這張發票是她在麥當勞拾獲，發現號碼中了頭獎，雖然她也懷疑是假發票，但仍抱持希望到郵局領獎。她還提到，過程中也有問對方這張發票是真是假，並拿出身分證件給郵局員工，但警方仍將女子帶回，在今日依偽造文書和詐欺罪嫌將她送辦。