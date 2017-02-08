山區販毒毒害原民 警攻堅逮2藥頭！
蔡嫌等人交易毒品刻意選在山區露營區旁之鐵皮屋做掩護，藥腳要進入露營區交易還得先走過「布魯布沙」吊橋，藉此觀察有無警方跟監查緝，但仍被警方識破。（記者黃建華翻攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑大偵二隊四分隊風聞有販毒集團在偏遠山區販毒，害不少原住民染毒，甚至選在露營區或吊橋交易，過濾警方跟監查緝，警方派員混入原鄉佈線蒐證，昨開了一個多小時的車，遠赴茂林山區綽號「聰哥」的蔡姓藥頭巢穴攻堅，連破兩道門，蔡和洪姓同夥被逮，起獲安毒261公克、海洛因8.45公克、吸食器與電子磅秤等證物；當地有長者得知毒害原民的「藥頭」落網，都對警方鼓掌叫好。
警方說，落網的蔡姓藥頭，雲林人，綽號「聰哥」（42歲，有毒品、竊盜等前科），同案被捕的洪姓男子（41歲，有毒品、賭博等前科）則是其同夥，全案除依毒品罪嫌送辦，將積極追查上游毒品來源。
高市刑大偵二隊四分隊是數月前接獲線報，得知綽號「聰哥」為首的販毒集團原本在高雄市區販毒，因警方過年前專案強力掃蕩毒品，恐因販毒不法犯行敗露，不斷在高雄、屏東等偏鄉或山區更換地點，最近將販毒據點移往偏避之茂林山區活動，將毒品賣給原鄉原民同胞，害不少原民染毒。
警方派員潛入山區蒐證，發現蔡嫌等人交易毒品刻意選在山區露營區旁之鐵皮屋做掩護，藥腳要進入露營區交易還得先走過布魯布沙吊橋，藉此觀察有無警方跟監查緝。
案經警方數月埋伏跟監，查知蔡嫌毒窟地點，決定在春節期間收網，昨持高雄地方法院所核發搜索票前茂林山區蔡嫌藏匿住處查緝。
由於蔡嫌反鎖大門，警方連破兩道門，逮捕蔡嫌和洪姓同夥2人，並在屋內起獲安非他命261公克、海洛因8.45公克、安毒玻璃吸食器1組、電子磅秤等證物。鐵證如山，2人俯首認罪。
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標題：山區販毒毒害原民 警攻堅逮2藥頭！
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