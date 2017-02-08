碰碰車？ 酒駕男自撞安全島反彈衝公園

2017-02-08 11:36

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名44歲的陳姓男子，昨晚駕駛妻子的轎車，與兩名友人在北市吃完薑母鴨後，酒駕開回蘆洲，卻在行經疏洪東路2段時，疑似為了閃避機車，失控撞上安全島後反彈衝進一旁的二重公園，直到撞到電線桿才停下來，車上3人皆幸運僅受輕傷；陳男酒測值0.98，訊後依法送辦。

警方表示，昨晚9時許接獲報案指稱，有車輛自撞進8號越堤道對面的公園，趕往查看後發現，是台白色轎車撞上公園旁的路燈，還撞斷路樹，左前車頭近乎全毀，所幸車上3人並未有嚴重傷勢，也表示不用送醫，但員警卻聞到車上隱約傳出酒味，對陳姓駕駛酒測後，發現他酒測值達0.98，帶回偵訊。

陳姓駕駛向警方供稱，當時正往蘆洲方向前進，開到8號越堤道前時，為了閃避一輛機車才會撞上安全島，隨後失控反彈撞斷路樹，衝進公園裡，直到撞到電線桿才停下，警方訊後今早10時依公共危險罪嫌，將陳男移送。

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