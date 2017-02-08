消防大隊長等10人授階 林智堅盼永保菜鳥精神
2017-02-08 11:24
新竹市消防局今天舉行授階儀式，市長林智堅（右五）為10名新任幹部授階。（記者王駿杰攝）
〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市消防局今天上午舉行授階儀式，市長林智堅為新任大隊長陳志豪，副大隊長林敬賢等10人授階，林智堅除肯定全體消防同仁的辛勞，也勉勵晉陞同仁須秉持「菜鳥精神」，莫忘初衷，成為守護市民的英雄。
授階儀式中，林智堅親自為新任大隊長陳志豪，副大隊長林敬賢，技士傅崇瑋、黃義欽及李芃池，分隊長林明旦、技佐劉鳳鳴，小隊長莊秉叡、謝鎮全及王明星等人授階。
林智堅恭賀10位同仁晉陞新職，他說，晉陞新職是扛起責任的開始，勉勵晉陞同仁要保持「菜鳥精神」，身為幹部需承受更多壓力與期待，還要面對更多的責任與挑戰，日後應積極充實自身職能，勇於接受考驗，隨時展現服務熱忱。
晉陞一大隊大隊長的陳志豪，民國92年警大畢業，期間歷任分隊長、災害預防課課員、火災調查科科員、副大隊長。回顧消防生涯，陳志豪難忘初出茅廬時曾從濃煙密布的火場二樓墜落，所幸未受重傷，使他此後對消防弟兄在火場的安危極為重視，任職火調科期間，也對火警肇事細因有更深一層體認。
陳志豪說，消防工作充滿使命感，當任務完成式，民眾的一聲謝謝，就會讓一切辛苦煙消雲散，消防工作對他而言不會是個事業，而是轉變成一個志業。
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