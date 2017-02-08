監守自盜超商99萬多元 高職生10萬交保

2017-02-08 11:16

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市一名18歲蘇姓高職生，於大年初三到文山區的7-11超商應徵大夜班店員，他上工7天摸熟作業流程後，前天凌晨竟趁獨自當班時，偷走超商金庫裡的99萬餘元，並任由門市唱空城計2小時；昨天凌晨他與友人到KTV狂歡時落網遭法辦；台北地檢署訊後依竊盜等罪，諭令他10萬元交保。

蘇男聲稱，前晚他獨自當班，凌晨1點多清理店內環境時，掃把頭不小心碰到未上鎖的保險箱，箱門因此彈開，他發現裡面放有大筆現金，一時忍不住誘惑而犯案。