屏東公園偷釣魚 男被逮送辦
2017-02-08 10:50
〔記者葉永騫／屏東報導〕有毒品前科的王姓男子六日在屏東公園偷釣魚，過程都被民眾發現錄影並報案，警方將王男逮獲起出2條吳郭魚，依竊盜罪嫌移送法辦。
48歲的王姓男子前天到屏東公園時竟拿起自製的釣魚線在公園水池竟釣魚，附近散步的民眾發現後不但用手機拍下影像並且向警方報案，由於屏東公園水池內的魚類是屏東縣政府所養殖，且現場設有禁止釣魚之告示牌，在未經管理員同意擅自垂釣魚類佔為己有，已明顯觸犯刑法竊盜罪，因此屏東警分局民生派出所立即派員前往現場查看，發現王姓男子手持塑膠袋內有2條吳郭魚，立即攔查盤查，王男坦承釣了2條吳郭魚要帶回家煮食，辯稱不知已觸法。
警方將王男帶回偵訊後依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦，2條吳郭魚則交還給屏東公園管理員帶回水池內放生。
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