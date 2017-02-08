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剁肉聲太吵？醉男持刀登門揮舞

2017-02-08  10:31

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區維新路第二市場內豬肉攤，今天清晨遭一名醉漢持刀上門威嚇，肉攤老闆趕緊報警，及時將醉漢逮捕移送法辦，男子稱肉攤剁肉聲，及招呼客人叫賣聲吵得他火氣上升才登門理論。

今天清晨5時46分許，鳳崗派出所轄之維新路第二市場內的肉攤報案，指稱1名男子持刀揮舞，警方到場後男子已離去，仍尋線找到這名男子。

經調查，46歲顏姓男子疑似對於肉舖老闆經常發出之噪音而不滿，遂持刀向肉攤老闆理論，警方將當事人帶返所釐清案情。

經詢問筆錄後，肉攤老闆對於顏姓男子之行為提出恐嚇告訴，另為判斷該嚴姓男子之精神狀況，依規定進行酒測，酒測值為1.15mg/l，全案偵詢後將依恐嚇罪嫌將嚴男移送法辦。

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  • 醉男持刀到豬肉攤示威被逮。（記者蔡清華翻攝）

    醉男持刀到豬肉攤示威被逮。（記者蔡清華翻攝）

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