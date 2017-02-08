邱惠美前夫死因離奇 週刊爆：離婚不久浴缸溺斃

2017-02-08 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥疑似外遇服務處主任邱惠美，讓外型亮麗、背景複雜的邱成為媒體焦點。有媒體披露，邱惠美曾經有過一段婚姻，但在2013年離婚，而前夫更在離婚不到一個月後，就以離奇方式意外死亡。

根據《鏡週刊》報導，邱惠美自己透露，她的前夫從事柴油、重油買賣生意，兩人8年多前在聚會中認識，當時她的前夫是已婚狀態，兩人2年後重逢，此時男方已經離婚，對她展開追求，兩人隨即結婚，住在男方位於台北市天母的70多坪豪宅，但後來男方生意出狀況，兩人感情失和、爭吵不斷，最後在2013年10月1日離婚。

邱惠美離婚後原本還住在前夫家中，但在2013年10月22日大吵後被趕出家門，而23日是男方生日，男方邀請眾多友人來家中聚會狂歡，但友人們在24日上午睡醒時，卻發現邱惠美前夫整個人浸泡在浴室裡的浴缸，叫來救護車送醫仍在26日宣告死亡，疑體經法醫解剖認定無他殺嫌疑，全案以意外溺斃結案。