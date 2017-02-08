盼小英總統救命 台紙股東告董座簡鴻文背信

台紙股東控告董座簡鴻文背信。（記者謝君臨攝）

2017-02-08 10:17

［記者謝君臨／台北報導］台紙公司數十名股東與員工，今天上午10點至台北地檢署控告董座簡鴻文背信。指控他持股比例較少，卻一手主導讓公司監察人全數請辭或解任，導致財報恐無法過關，股票面臨下市危機，且簡鴻文身為董座卻避不召開董事會，應作為而不作為，損害6萬股民與百位台紙員工前途權益。

股東質疑，簡鴻文挾黨政關係深厚，身兼兆豐證董事長、券商公會理事長、投資人保護中心董事等要職，跪求總統蔡英文替他們主持公道；媒體人蔡玉真亦到現場聲援，痛批簡鴻文吃相難看，應盡速召開董事會化解危機。