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轎車深夜高速撞民宅 無辜屋主凌晨不治

肇事車輛失控撞毀民宅，屋主凌晨宣告不治。（記者劉婉君攝）

2017-02-08  09:43

〔記者劉婉君／台南報導〕一部自小客車昨天深夜11時30分左右，行經台3線台南玉井段時，突然失控衝撞路邊民宅，造成車上4人加上屋主共5人輕重傷，無辜的余姓屋主傷勢嚴重，送醫急救後仍於今天凌晨宣告不治。肇事原因警方調查中。

該起車禍導致3男2女受輕重傷，余姓屋主腦出血及氣腦且肺部挫傷、左大腿骨折，送麻豆新樓醫院急救，於今天凌晨2時宣告不治，28歲駕駛傷重轉入成大醫院加護病房，經抽血檢測，排除酒駕可能。

昨天深夜11點半左右，一部自小客車行經台3線玉井往楠西方向317.5K附近時，失控高速衝撞民宅，車頭幾乎全毀，消防隊火速趕抵，將5名傷者分送至台南醫院新化分院、麻豆新樓分院、柳營奇美醫院急救。

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  • 失控撞毀民宅的肇事車輛，車體扭曲變形，車頭幾乎全毀。（記者劉婉君攝）

    失控撞毀民宅的肇事車輛，車體扭曲變形，車頭幾乎全毀。（記者劉婉君攝）

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