專人替土豪哥洗8XL內褲！ 所方特製鋼鐵馬桶給他...
2017-02-08 14:36
為了讓朱家龍「方便」，所方還特地幫他製作鋼鐵的馬桶。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕捲入Ｗ飯店郭姓小模命案的富二代「土豪哥」朱家龍，被依施用毒品勒戒2個月，由於他同時也被法院裁定禁止接見，所方將他安排在愛一舍單人房，該舍房是一般的蹲式馬桶，但為了讓朱家龍「方便」，所方還特地幫他製作鋼鐵的馬桶。
《壹週刊》報導，矯正署官員透露，北監在幾年前曾有一位受刑人身高180公分、體重140公斤，在一次的如廁中，重心不穩一屁股坐進蹲式馬桶裡，獄方為了安全，便將這位受刑人換到提供行動不便、使用坐式馬桶的舍房。所方怕朱家龍在上廁所時也發生危險，決定幫他製作特殊鋼鐵馬桶，
朱家龍進監獄10多天來每餐的飯菜只吃一半，不過他會去合作社買零食，受觀察勒戒人入戒治所時可以帶錢或是由家人寄存，一天300元可以去合作社買生活用品及點心，朱家龍幾乎每天都會買零食解饞，像是洋芋片、王子麵等，但他最喜歡的ㄋㄟㄋㄟ補給站的牛奶餅。
《周刊王》報導，依規定收容人都要向福利社購買，不過新店戒治所沒有賣8XL的內衣褲，為此，朱家龍的哥哥每天到新店張羅他的衣物，並另外採買他的內衣褲，因為朱家龍是毒品勒戒，所方還要先將家人準備給他的內衣褲都洗過一遍，確定沒有藏毒品後才可以給他穿。
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