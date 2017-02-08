週刊揭童仲彥情史 大13歲前女友穿紅衣上吊亡
2017-02-08 10:08
童仲彥慣性對伴侶施暴，曾迫使張姓前女友輕生。（資料照，記者鍾泓良攝）
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨議員童仲彥遭妻子李秀環爆料家暴，並且疑似外遇新北服務處主任邱惠美，風波持續延燒，童仲彥進一步遭披露是施暴慣犯，大學時代就毆打翁姓前女友，2009年交往的張姓女友甚至上吊輕生。有媒體今天揭露童仲彥與翁女、張女的情史。
根據《壹週刊》報導，童仲彥就讀政治大學新聞系時，因為脾氣強硬、火爆，被取了「大砲」的綽號，約在大三的時候開始與同班的翁女結成「班對」交往，但兩人經常爭執，某段時間翁女忽然都沒到學校，女同學們就發現原來是童仲彥將她打傷，在女生宿舍引發軒然大波。李秀環遭家暴的照片曝光後，童仲彥的政大同學紛紛想起這件20年前的往事，大嘆「果然有這一天！」
另在2009年童仲彥36歲時，他剛剛與前妻陳曉卿離婚，在一場小型政商聚會上結識比自己大13歲的張女。張女老家在南投埔里，個性開朗大方，靠著人脈與眼光做生意累積不少財富。張女雖然年近五旬，但天生麗質又保養得宜，很快與童仲彥談起姊弟戀，兩人在新店張女自宅過著半同居的生活。
童、張的共同友人原本都很祝福兩人的戀情，但後來就看到酒醉的童仲彥在車上對張女不斷辱罵，甚至作勢打人，友人嚇得將童拉下車，童卻失控猛踹車門。後來，張女就穿著紅衣上吊自殺，命案現場她的腳邊有兩支摔爛的手機，打出的最後一通電話就是給童，她在電話中向童預告自殺並說出兇狠詛咒，讓童趕忙報警卻仍然搶救不及，事件給童仲彥帶來很大的心理陰影與壓力。
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