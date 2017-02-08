淚訴壓力大想輕生 邱惠美改當咖啡小妹

邱惠美說，現在在和好友合開的咖啡店幫忙，會從小妹當起。（取自童仲彥臉書）

2017-02-08 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕捲入台北市議員童仲彥婚變家暴風波的邱惠美，最近相當低調，原來她跑去和好友合開的咖啡店幫忙，邱惠美說，最近壓力大到一度想輕生，還寫了遺書，但事後把遺書撕掉，告訴自己一定要堅強、要振作。

《鏡週刊》報導，邱惠美說，最近承受很大的壓力，不敢回家，也不敢看電視，只好借住好姊妹家裡，晚上睡覺時想著過世的父母和老公，就會淚流滿面想輕生。

邱惠美透露，有天晚上她喝了很多酒，還吃了安眠藥，好不容易才睡著，起床後發現自己寫了遺書，但她完全沒印象，裡面是寫希望有人可以幫自己辦後事，但後來她哭著把遺書撕了，打起精神要自己振作。邱惠美說，現在在和好友合開的咖啡店幫忙，「我會從小妹做起，現階段只想恢復平靜的生活。」

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