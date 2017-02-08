| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
烏日啤酒廠大火 警消趕赴現場灌救
 首頁 > 社會

淚訴壓力大想輕生 邱惠美改當咖啡小妹

邱惠美說，現在在和好友合開的咖啡店幫忙，會從小妹當起。（取自童仲彥臉書）

2017-02-08  08:53

〔即時新聞／綜合報導〕捲入台北市議員童仲彥婚變家暴風波的邱惠美，最近相當低調，原來她跑去和好友合開的咖啡店幫忙，邱惠美說，最近壓力大到一度想輕生，還寫了遺書，但事後把遺書撕掉，告訴自己一定要堅強、要振作。

《鏡週刊》報導，邱惠美說，最近承受很大的壓力，不敢回家，也不敢看電視，只好借住好姊妹家裡，晚上睡覺時想著過世的父母和老公，就會淚流滿面想輕生。

邱惠美透露，有天晚上她喝了很多酒，還吃了安眠藥，好不容易才睡著，起床後發現自己寫了遺書，但她完全沒印象，裡面是寫希望有人可以幫自己辦後事，但後來她哭著把遺書撕了，打起精神要自己振作。邱惠美說，現在在和好友合開的咖啡店幫忙，「我會從小妹做起，現階段只想恢復平靜的生活。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 童仲彥 邱惠美
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：淚訴壓力大想輕生 邱惠美改當咖啡小妹


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.