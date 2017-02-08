最新網購詐騙 小心禮券變廢紙

2017-02-08 05:53

〔記者王捷／台南報導〕台南市警方破獲目前最新的詐騙手法，李姓男子利用購物APP購買禮券，下單後，APP會通知商品將從A商店寄到B商店，他便假扮成賣家到A店，誆稱店員寄出的貨品有誤要更換，把真賣家在信封內包裝的真禮券，調包成裝著廢紙的信封袋，警方昨逮捕李男，深夜將他依詐欺罪嫌移送南檢，警方懷疑幕後有集團操控，將會同台南市刑大、高雄警察局擴大偵辦。

25歲的李男有毒品、槍砲、詐欺等前科，以相同手法在高雄、台南與新北犯下4起調包案，不過警方循線追查發現，李男還可能以相同手法犯下10件詐欺案。

警方調查，2月6日凌晨4時許，李男接到APP的出貨通知，得知在網路上購買的禮券已送到府安路某間超商準備出貨，便打了電話給大夜班店員，假裝自己是寄出禮券的賣家，因為商品內容物有錯，要求店員要更換。

起初，超商店員覺得奇怪，打算拒絕，但李男揚言要客訴，讓店員只好答應李男在出貨前更換商品，到超商後，李男拿出預藏好裝有廢紙的信封袋，並給超商店員看了APP貨單後，成功將禮券調包，得手6萬多元。

超商店員解釋，原本這種手法很難發現，因賣家將商品拿到A店寄、買家在B店收，商品至少會在商店內放2、3天沒人來拿，超商才會退貨，所以賣家收到李男調包的廢紙，說不定已是4、5天後的事，不過他看李男不像是拿來寄貨的賣家，因此才報警。

市警三分局獲報後覺得很奇怪，正好7日凌晨李男又打電話給超商，稱禮券「又」出錯了，要到商店更換，店員立即就通報警方埋伏。

7日凌晨5時許，警方在超商逮到李男，並在他身上起出數10包裝有廢紙的信封袋，警方懷疑，李男可能是在詐騙集團中擔任「車手」的角色，幕後還有熟悉物流通路的詐騙集團操控。

李男對犯行皆稱不知道、忘記了，訊後警方在7日晚間將李男移送地檢，擴大偵辦中。