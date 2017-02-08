疑車速過快失控 汽車撞民宅5傷
2017-02-08 01:52
〔中央社〕1輛汽車昨天深夜疑車速過快，失控衝進台南市玉井區台3線1棟民宅，車內5人受傷，分送麻豆新樓醫院及衛福部台南醫院救治。
台南市消防局昨晚11時許獲報，1輛汽車衝撞進玉井區台三線1棟民宅，造成民宅鐵門、牆壁毀損，救護人員將車內3男2女送醫，5名傷者分別為年約50歲、28歲、20歲的3名男子，以及40歲女子和10歲女童。
台南市警局玉井分局初步調查，駕駛是50歲的江姓男子，車內5名傷者全是親友關係，疑車速過快失控衝進民宅。
警方表示，因傷者送醫，還未確認是否有酒駕，肇事原因也有待進一步確認。
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