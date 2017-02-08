台南玉井汽車撞毀民宅 5人輕重傷送醫急救

2017-02-08 00:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市玉井區深夜發生嚴重的交通意外，1部行駛在台3線的自小客車，突然失控衝撞路邊民宅，造成車上4人加上屋主等5人輕重傷，消防隊員趕往搶救，全部送醫，肇事原因警方調查中。

這起車禍發生在昨天深夜11點半許，自小客車行駛在台3線玉井往楠西方向，經317.5K附近，疑因車速過快，失控衝撞民宅，導致車上人員與屋主共3男2女受傷，消防隊火速將他們分送至台南醫院新化分院、麻豆新樓分院、柳營奇美醫院等急救。

消防隊員指出，當時車上2男2女，肇事後，1男子彈出車外，身受重傷，在房子裡的男屋主因被波及，也受到重傷，緊急就醫。