高職生超商監守自盜 大方送同學「肥肥」10萬買機車

18歲高職生蘇柏瑞監守自盜侵占超商99萬餘元。（記者姚岳宏攝）

2017-02-08 00:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕涉監守自盜侵占超商99萬元鉅款的蘇姓高職生，犯案時雖戴手套，拔走監視器，又把超商制服丟到河濱公園，以為就此可撇清責任；但他當夜值班，卻讓店唱空城，加上應徵時早拿身分證留下真實姓名，讓警方追查賊蹤時「根本不作二人想」，直接鎖定蘇男逮人。

警方說，當時蘇男發現保險箱有錢，通知黃姓國中同學前來協助，事後大方的分給黃男20萬元，後來又想起他有1個很要好、綽號「肥肥」的陳姓國中同學最近想買機車，「有福同享」概念下，立刻又搭計程車到陳男住處，親自把10萬元送上門，表示要贊助他買機車。

後來他把剩下的58萬元存進郵局，再與陳男等人到永和KTV狂歡慶功，沒想到這3個同學高興不到半天，警方就找上門，蘇男分給黃、陳兩人的30萬元、存進郵局的58萬元現金全都追回。