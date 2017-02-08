寵物不吃飯她也不能吃? 印尼女外勞疑受虐

2017-02-08 00:07

〔記者王捷／台南報導〕20多歲的印尼籍外勞蘇卡希，去年進入黃家當看護，照護80多歲的黃姓老夫妻，去年9月原雇主黃姓老婦人因病去世，蘇卡希竟疑似遭黃家子女囚禁，不僅沒收蘇卡西的手機，還規定若黃翁、寵物沒吃不下飯，她也不能吃飯，甚至寵物亂叫蘇卡西也會遭到皮帶、衣架毒打，地獄般的生活過了將近半年，直到勞工局接獲印尼政府通知，才與警方一同將蘇卡希救出。

去年9月，黃老婦人因急性疾病去世後，黃家子女搬到黃姓老夫妻住處，蘇卡西成為黃翁家屬禁臠，蘇卡西供稱，黃翁有時候吃不下飯，黃家子女也不准她吃飯，她要是想翻找冰箱食物，就會遭到一陣毒打。

蘇卡希說，黃家人隨手抄起皮帶或尖銳物品打她，甚至家中寵物隨意大小便，她也會被打，她被打後驚叫，家人還在一旁嘲笑，過得比狗還不如，心理滿腹委屈，她的手機也被沒收，與家人斷絕聯繫。

12月初，蘇卡西再也受不了，趁著一次倒垃圾時，向附近的同國籍外勞求助，同時蘇卡西在印尼的家人也發現他許久沒匯錢、與家人聯絡因此覺得有異，印尼政府接獲通知後透過駐外館請勞工局調查。

1月底勞工局與警方合作要援救蘇卡西，沒想到黃家人都不願開門，警員狂按電鈴，約一個多小時候蘇卡西哭著偷跑出來，連鞋子都來不及穿。

有鄰居見狀向警方說，其實這幾個月來，都有聽到女性哭泣聲，都想說這是別人家的家務事不好意思管，沒想到竟然有囚禁外勞一事，她看蘇卡西沒穿鞋子，身上又只有單薄外套，趕緊從家中拿出羽絨外套跟鞋子給蘇卡西穿，並向她抱歉說沒有及早發現她受虐一事。

警方指出，目前黃家只有一人到警分局說明，由於全案已進入司法程序，不便多說。黃家人認為，蘇卡西是懶惰的外勞，連飯都不會煮，家人不僅要照顧父親還要照顧蘇卡西，家人沒有囚禁、虐待蘇卡西，這是勞工局與警方串通好的不實指控。