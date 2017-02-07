不要鐵齒!酒駕非動力腳踏車 南投警照開單
〔記者謝介裕／南投報導〕誰說酒後騎乘非動力的傳統人力腳踏車未觸法?南投縣莊姓男子便是如此認為，且遭警方攔檢時，一度還自以為未違反交通法規，怒嗆警方攔檢之舉，經警方說明後，才驚覺真的觸法，但已來不及了，加上酒測值高達1.63毫克，當場被警方依道路交通管理處罰條例規定，開出1張600元的紅單。
據南投縣警局統計，105年全年取締酒駕案件，總共1914件，較104年1886件增加28件，其中約3分之1還涉及酒後肇事，並造成14人死亡的悲劇發生，為了讓大家在106年能過個平安年，警方遂從元旦起，迄元宵節期間，展開「路檢大執法」專案，光是1月份取締酒駕件數便高達223件，其中，又以非動力腳踏車涉及酒駕案，最受外界注目。
警方調查，莊姓男子春節期間，前往寺廟拜拜後，便與友人在廟旁路邊攤，一邊喝春酒、一邊閒話家常，隨後，獨自騎乘非動力的腳踏車，在草屯鎮市區沿仁愛路返家途中，一路搖搖晃晃，還險些擦撞巡邏的警車，而被警方攔下盤查。
當時莊男還一度提高分貝說：「我又沒騎機車、開車，所騎的腳踏車也不是『吃電的…』，不過是喝了2大杯高梁酒，難道有觸法?」，警方則不客氣表示，的確涉及酒駕，也立即予以進行酒測，結果酒測值高達1.63毫克。
南投縣警局交通隊長鍾芳霖指出，其實，社會各界之中，也不乏與該案莊男一樣，對酒駕認知存有不正確或僥倖的觀念，事實上，涉及酒駕的動力與非動力交通工具，差別只在於罰款金額，呼籲民眾不管是腳踏車、機車、汽車等任何一類的交通工具，都應嚴守酒後不開「車」原則，才是確保快樂出門、平安返家之道。
鍾芳霖說，依目前交通法規，酒測值0.25毫克（含）以上，便依公共危險罪嫌究辦，酒測值在0.15至0.24毫克之間，則須接受行政罰鍰，機車最高可處1萬5000元；汽車最高可處1萬9500元，機車與汽車車主若拒絕酒測，均處9萬元罰款。
至於非動力腳踏車方面，該案莊男因接受酒測，遂處600元罰款，假使拒絕酒測，將面臨1200元的加倍處罰的命運。
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