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監守自盜90多萬 他竟稱掃地不小心撞開保險箱

18歲高職生蘇柏瑞監守自盜侵占超商99萬餘元。（記者姚岳宏攝）

2017-02-07  22:16

〔記者姚岳宏／台北報導〕18歲蘇姓高職生大年初三應徵台北市文山區7-11萬美門市（加盟店）大夜班人員，上工7天摸熟整個作業流程，昨凌晨趁獨自當班時，捲走超商金庫內存放營收的99萬餘元鉅款，門市因此唱空城兩個小時，犯行曝光不到1天，今凌晨警方在新北市永和區一間KTV逮到蘇男，當時他正與4名友人狂歡慶祝，見警到場當場嚇傻。

蘇男說，當晚他獨自當班，凌晨1時許正在打掃時，掃把頭不小心碰到保險箱，由於保險箱未上鎖，箱門因此彈開，他發現裡面放有大筆現金，一時抵擋不住誘惑，才聯絡綽號「白白」的黃姓國中同學到場，由蘇男拿錢，黃男負責拆監視器，後搭計程車離去。

蘇男跟警方說，真的是因為這樣，臨時起意才犯案，所得99萬元除自行花費及分給黃男等人，另把58萬元存入郵局內，警方另在蘇男隨身攜帶背包內，起出瓦斯槍及少量K他命，詢後依竊盜、業務侵占及毒品罪嫌移送北檢偵辦。

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  • 18歲高職生蘇柏瑞監守自盜侵占超商99萬餘元。（記者姚岳宏攝）

    18歲高職生蘇柏瑞監守自盜侵占超商99萬餘元。（記者姚岳宏攝）

  • 警方在新北市新店區陽光運動公園內，找到丟棄的監視器及超商員工制服等證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方在新北市新店區陽光運動公園內，找到丟棄的監視器及超商員工制服等證物。（記者姚岳宏翻攝）

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