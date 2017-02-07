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龜速車占用國道內線被警攔 女駕駛：我車開不快

不少網友認為，烏龜車其實是國道塞車的主因。示意圖。（資料照，記者黃志源攝）

2017-02-07  22:53

〔即時新聞／綜合報導〕國道上慢速車不得占用內線車道，不過仍有許多民眾不按規定，國道公路警察局在今天便釋出一段宣導影片，影片中一名女駕駛以時速77公里持續占用內線車道，員警於是上前攔查，並按照規定開單，警方希望這段影片，能讓民眾了解內車道的正確使用觀念。

員警在上月22日於國道上進行測速，發現一輛轎車「龜速」行駛在內線車道，測得時速77公里，於是開車跟上，發現該車持續占用內側車道，於是示意該車到路肩。

被攔的車是名女姓駕駛，她辯稱有開到時速100公里，員警回稱，他測到是時速77公里，指出女駕駛沿途一直占用內線車道，導致車輛回堵，他還出示錄影給女駕駛看證據，告知女駕駛不能占用內線，但女駕駛仍辯「我慢慢加速」，員警只好直說「不是慢慢加速，而是妳不能占用內線」。

員警表示，如果要這樣順順的正常開，最好行駛中線，內線規劃是超車道，而女駕駛的「龜速」已經造成回堵了，且他測的時候，女駕駛前面沒有其他車子。

豈料，女駕駛竟說「我的車開不快我也沒辦法啊」，員警只好再度解釋，強調他不是罰「開慢」，而是罰「占用內線」，重申開慢沒關係，但不能占用內線，員警也說，他在測時速的地點，前方就有告示牌告知「內側車道為超車道」，叫女駕駛不要看到告示牌「無感」。

警方表示，慢速車違規行駛內側車道罰則如下：一、時速逾80公里，惟未以最高速限行駛內側車道，處罰新臺幣3000元；二、時速低於80公里，占用內側車道行駛，處罰新臺幣5000元；三、利用內側車道超車後，有安全距離未駛回原車道，致堵塞超車道行車者，處罰新臺幣6000元。

許多網友也支持警方攔查，紛紛表示「烏龜車其實是塞車的主因，很多人認為在內線只要開100就可以」、「 真的開慢還無感的人一堆，要解決塞車，就是把龜速攔下來」、「取締的太棒了，最討厭烏龜」、「警員說的太好了！」

相關影音：

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  • 女駕駛龜速行駛在內線車道被攔，她辯稱：「我的車開不快我也沒辦法啊」（圖擷取自臉書影片）

    女駕駛龜速行駛在內線車道被攔，她辯稱：「我的車開不快我也沒辦法啊」（圖擷取自臉書影片）

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標題：龜速車占用國道內線被警攔 女駕駛：我車開不快


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