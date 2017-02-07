好省！土豪哥自費戒毒 比一晚W飯店便宜96倍
2017-02-07 22:44
〔即時新聞／綜合報導〕W飯店郭姓小模命案中，負責訂房的「土豪哥」朱家龍被檢出有毒品反應，目前在新店戒治所進行勒戒，依照規定來看，土豪哥的戒毒費用5000有找，幾乎可說是土豪哥此生過最省的日子。
根據《鏡傳媒》報導，目前土豪哥都沒有出現成癮吸毒者的戒斷現象，所方約在入所後的第35天會為無成癮狀況的收容者評估，若無繼續使用毒品的跡象，土豪哥大概在第40天就能離開。
依照戒治所規定，每月戒治費用包含2010元的伙食費，660元的授課鐘點費，130元的書籍費，300元的藥品材料費，加總起來為3300元，另外，技訓材料費須另計，每日11元。
因此這段時間，土豪哥約需自費4000元，平均一日只要100多元，相較於當時在W HOTEL訂房，一晚9600元的價格，根本是天差地遠，幾乎可說是土豪哥這輩子過最省的日子。
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