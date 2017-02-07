| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
黑幫集體加入國民黨？萬少丞入黨申請書曝光
 首頁 > 社會

好省！土豪哥自費戒毒 比一晚W飯店便宜96倍

2017-02-07  22:44

〔即時新聞／綜合報導〕W飯店郭姓小模命案中，負責訂房的「土豪哥」朱家龍被檢出有毒品反應，目前在新店戒治所進行勒戒，依照規定來看，土豪哥的戒毒費用5000有找，幾乎可說是土豪哥此生過最省的日子。

根據《鏡傳媒》報導，目前土豪哥都沒有出現成癮吸毒者的戒斷現象，所方約在入所後的第35天會為無成癮狀況的收容者評估，若無繼續使用毒品的跡象，土豪哥大概在第40天就能離開。

依照戒治所規定，每月戒治費用包含2010元的伙食費，660元的授課鐘點費，130元的書籍費，300元的藥品材料費，加總起來為3300元，另外，技訓材料費須另計，每日11元。

因此這段時間，土豪哥約需自費4000元，平均一日只要100多元，相較於當時在W HOTEL訂房，一晚9600元的價格，根本是天差地遠，幾乎可說是土豪哥這輩子過最省的日子。

廣告
  • 土豪哥被檢出有毒品反應，需自費約4000元戒毒。（資料照，記者王藝菘攝）

    土豪哥被檢出有毒品反應，需自費約4000元戒毒。（資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： W Hotel W飯店 勒戒 土豪哥 戒治所
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：好省！土豪哥自費戒毒 比一晚W飯店便宜96倍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.