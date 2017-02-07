盜93萬被警逮監視器曝光 高職生臉寫「糗大了」
2017-02-07 21:51
〔記者徐聖倫／新北報導〕18歲高職生蘇柏瑞過年期間應徵北市文山區7-11萬美門市，上工7天監守自盜93萬元，而蘇嫌並未躲藏，而是跑到新北市永和區永和路某KTV與友人大肆慶祝，警方將他在KTV裡逮捕的監視器畫面曝了光，清楚拍下蘇嫌一臉不知所措的樣子。
據悉，蘇嫌狠刮93萬後並未特別躲藏，反而毫無防備之心，以為神不知鬼不覺，竟還跑去唱KTV狂歡，直到被警方逮捕，電梯、門口監視器拍下他被警架走，一臉茫然，他這才知道糗大了。
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