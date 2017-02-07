專業單位員警爽發業配文？ NPA署長室下令徹查
2017-02-07 22:06
〔即時新聞／綜合報導〕誰不想過爽日子，但太過張揚難免會惹人非議！有網友在「NPA 署長室」粉絲專頁貼文表示，總部位於高雄市仁武區的保五總隊員警過太爽，不僅可以讀書準備升等考，甚至還可以在個人IG兼差發業配文，貼文一出隨即吸引不少員警討論，NPA署長室也立即回應表示將展開徹查。
一名陳姓網友，今天在「NPA 署長室」粉絲專頁貼文表示：「署長大人，為何外面有些弟兄出生入死，累的有一餐沒一餐，有些卻是在專業單位爽爽過，還大剌剌說要專心考三等，讀書是好事這就算了，竟然還有接業配賺外快，好聰明啊，這讓外面縣市同仁日夜煎熬的情何以堪？」文中更點出，目前任職保五總隊內的黃姓及曾姓警員甚至在兼職在個人IG貼出業配文，不禁質疑原來保五是這麼爽的單位，是否應該強制移撥一些到其他縣市，比照民國80-90幾年支援，畢竟保五人力充足，應該強制撥出三分之一年輕人支援外面，並要求署長正視並下令徹查。
遭點名的兩名員警，一名是外型亮麗的正妹女警，而另一名則是日前網路風傳的5大帥警中的其中一名，兩人個人IG分別有3萬及7萬名粉絲追蹤，夯度可見一斑。
貼文一出，儘管NPA署長室立即回應表示「有關本案我們會請相關單位查處，如有違反規定，將依相關規定處置。」但仍難平息其他員警的怒火，有員警表示「如果這種情形相關單位都不嚴懲的話，我也準備要來當業配的警察賺飽我的荷包了」、「外面缺人缺的苦哈哈，保五裡面業配讀書好棒棒」。
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