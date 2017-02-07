貪檢仍爽當律師 律師全聯會：公會不是資源回收桶
〔記者張文川／台北報導〕近年接連有律師在先前擔任司法官時涉案被判刑，卻因律師法的現行規定而仍能繼續擔任律師，引發爭議，律師公會全國聯合會今特地發表聲明，呼籲法務部速修律師法，禁止遭判刑確定的司法官轉任律師，「律師公會不是資源回收桶」！
前檢察官王朝震因承辦立委方醫良之子方德福逃漏稅案，藉機收賄15萬，並為友人註銷交通裁罰，2010年被依貪汙罪判刑7年6月確定，王2014年假釋出獄後轉任律師，向律師公會申請入會；因律師法規定，律師執業須到當地的公會申請入會，經台南律師公會審查後，破天荒決議拒絕王入會。
王不服公會決議，提告要求同意入會，並求償每月5000元損失，台南地院今年1月6日判王勝訴，台南律師公會已決定提出上訴，律師全聯會今天的聲明也表示支持台南律師公會的上訴決定。
另一起案例是，前高雄地檢署檢察官陳正達，被控栽槍及包庇走私案，上月最高法院將他判刑7年6月徒刑案定讞，由於陳擔任檢察官時期犯案，而非任職律師時期，因此律師公會也無法取消陳的律師資格。
律師全聯會指出，律師法對於律師定有充任的消極資格，但規範不夠周延完整，涉犯貪汙罪、行賄罪、侵占、詐欺、背信或妨害風化罪嫌等罪之司法官，於等待刑事判決確定期間，甚至判決確定、服刑期滿後，仍可利用消極資格的空窗期與低標準，立即申請加入律師公會，轉任律師，造成不適任或面臨汰除的司法官，仍可充任律師的不合理現象。
律師全聯會指出，長期以來，操守不佳、違法瀆職之司法人員，經常在面臨東窗事發之際，藉由轉任律師繼續躋身司法實務工作，律師公會每每礙於律師法規定「律師公會不得拒絕律師入會」，而被迫接受這些操守、風紀大有問題的離職司法人員申請加入公會，執行律師業務。
律師全聯會聲明呼籲盡速修正律師法的長年漏洞，「律師公會不是資源回收桶！人民訴訟權益不是犧牲品」，要求增訂「請領律師證書者，因涉犯最重本刑五年以上之貪污、行賄、侵占、詐欺、背信或最輕本刑一年以上有期徒刑之罪，經檢察官提起公訴，得停止加入律師公會申請之審查」、「有第四條不授予律師資格之情形，其已經法務部核發律師證書者，撤銷其律師證書」等條文。
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