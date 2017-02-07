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宜蘭冬山驚傳毒狗 3隻不治 2隻急救中

2017-02-07  20:36

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉傳出毒狗，飼主陳建龍飼養的7隻狗，今天放出去蹓躂後不久返家，便口吐白沫，倒地不起，送到動物醫院急救，其中3隻死亡，2隻仍在急救，情況不樂觀，他在臉書留言說，「我的狗寶貝們，誰毒死你們，就去找他們要命」。

陳建龍在冬山鄉經營鐵工廠，飼養7隻狗看守，最早領養3隻流浪狗，後來生下4隻小狗，最小的狗寶寶只有3個月大。

今天上午10點多，陳建龍把狗放出去透透氣，10分鐘後返家，竟口吐白沫，紛紛倒地，緊急送到動物醫院處理，1隻老狗、2隻小狗傷重不治，2隻小狗仍與死神搏鬥，另2隻老狗無大礙。

陳建龍說，家中7隻狗平時被餵食飼料，今天卻吐出肉塊、玉米粒、蛋餅，疑似誤食毒餌，事發後，他氣的在臉書留言，「可惡的人，7隻狗被毒。剩兩隻還在救。毒狗之人，你會不得好死。」

宜蘭縣動植物防疫所獲報後，帶回小狗遺體解剖調查死因；根據動物保護法規定，毒狗可處1年以下有期徒刑，併科10萬元以上100萬元以下罰鍰。

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  • 飼主緊急為小狗解毒。（記者江志雄擷取自陳建龍臉書）

    飼主緊急為小狗解毒。（記者江志雄擷取自陳建龍臉書）

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