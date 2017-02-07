壞司法官轉任律師?法務部:將修法禁止

2017-02-07 20:47

〔記者項程鎮／台北報導〕律師公會全國聯合會下午發表聲明，要求修法禁止遭判刑確定的司法官轉任律師，法務部表示支持，官員指出，法務部曾提出律師法修正草案，規定司法官如遭判處1年以上徒刑，不須經律師懲戒委員會懲戒程序，將直接喪失律師資格。

法務部官員指出，上述律師法修正草案已在前年1月送請行政院審查，後來因律師界對應否應採「單一入會、全國執業」，等條文的修法方向意見不一，延緩修法進度。

最近一起司法官判刑確定案例為前高雄地檢署檢察官陳正達，被控栽槍及包庇走私案，上月遭最高法院判刑7年6月定讞，律師公會全聯會秘書長施秉慧律師曾受訪指出，陳擔任檢察官時期犯案，而非任職律師時期，因此無法取消陳的律師資格，為避免類似毒瘤再毒害司法，將推動修改律師法。

法務部104年出爐的律師法修正草案，還規定禁止民代執行律師職務，類似前台北市議員賴素如等民代兼職律師將一律禁止，避免不肖者藉機牟利、影響公益，未來律師名錄將全部上網，如律師受懲戒等處分，也將一併公布。

另外，草案也根據世貿組織的自由化精神，將開放外國律師在台提供法律諮詢業務，只要具備1年內在台居留不超過3個月的條件即可，但不能到司法機關出庭、也不能與政府機關洽談業務，港澳律師比照外國律師辦理，中國律師則不在開放之列，避免中國律師湧進台灣，衝擊本土律師業務。