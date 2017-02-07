邱惠美教唆毆人 名嘴爆：被害人家屬險臥軌

2017-02-07 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕捲入家暴外遇風波的台北市議員童仲彥，昨公開道歉，強調家暴不可饒恕，而他的新歡邱惠美也被媒體大肆起底，曾經因為交往中的男友貨車被砸，竟率眾毆人，此外更有名嘴爆料，被毆打的被害人家屬還差點因此臥軌自殺。

根據《壹週刊》報導，邱惠美6年前曾因男友貨車被砸，找來5、6名男子毆打葉男、張男，還一旁助陣喊「打乎死」，導致受害人頭部外傷、頭皮多處挫傷、左拇指開放性骨折、左前臂撕裂傷，被依傷害罪判決緩刑2年。

根據《三立新聞》報導，資深媒體人劉駿耀更加碼報料，邱惠美與葉姓男子早就因為搶奪公司的股權有爭執，男友的貨車才會被砸。

劉駿耀表示，這件事情發生之後，邱惠美希望當時的男友能到該公司當董事長，四海幫份子、竹聯幫堂口還有其他堂口都來幫忙處理，最後遭毆打的葉男拱手將整間公司讓出，而葉家的二哥因為承受不住股權讓出慘賠，加上家庭失和，曾經一度想不開想去臥軌自殺。

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