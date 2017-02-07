| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

惡飼主自5樓兩度丟狗致1死1重傷 遭判刑3月

2017-02-07  19:51

〔記者王定傳／新北報導〕去年10月，24歲男子陳令晏因心情不佳，先將自己飼養的米格魯狗從5樓丟下死亡，隔天又把另一隻不到1個半月大的米格魯幼犬「滷蛋」往下丟，所幸經治療後，「滷蛋」已恢復生命力，新北市動保處案發後將他法辦，新北地院法官斥責他不尊重動物生命權，依違反動物保護法判刑3月、併科罰金15萬元。

本案發生於去年10月23日晚間8時許，家住三重新北大道一段某巷內的陳男，先把白色咖啡色相間的米格魯狗丟下，狗狗當場喪命，無人察覺，隔天晚上8點半，他又再度抓狂，把另一隻不到1個半月大的米格魯幼犬「滷蛋」丟下陽台，「滷蛋」墜落1樓，頭部受撞擊顱內出血，奄奄一息。

鄰居發現後通報，動保處獸醫師及動保員前往了解，陳男坦言因心情不佳丟狗，還說：「這次是第2次了，之前已丟過1次，那次已經死掉了，這次應該也活不了。」所幸「滷蛋」經獸醫師治療，奇蹟式的恢復生命，將訓練成檢疫犬。

法官認定，陳男觸犯故意使動物受傷致死、故意使動物受傷致重要器官功能喪失2罪，斥責他不尊重動物生命權及欠缺保護動物認知，應予譴責，判刑3月加罰金15萬；可上訴。

廣告
  • 米格魯犬。示意圖，非此則新聞內文相關人物。（資料照，記者王榮祥攝）

    米格魯犬。示意圖，非此則新聞內文相關人物。（資料照，記者王榮祥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 丟狗 動保法 違反動保法 飼主
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：惡飼主自5樓兩度丟狗致1死1重傷 遭判刑3月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.