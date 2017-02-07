惡飼主自5樓兩度丟狗致1死1重傷 遭判刑3月

2017-02-07 19:51

〔記者王定傳／新北報導〕去年10月，24歲男子陳令晏因心情不佳，先將自己飼養的米格魯狗從5樓丟下死亡，隔天又把另一隻不到1個半月大的米格魯幼犬「滷蛋」往下丟，所幸經治療後，「滷蛋」已恢復生命力，新北市動保處案發後將他法辦，新北地院法官斥責他不尊重動物生命權，依違反動物保護法判刑3月、併科罰金15萬元。

本案發生於去年10月23日晚間8時許，家住三重新北大道一段某巷內的陳男，先把白色咖啡色相間的米格魯狗丟下，狗狗當場喪命，無人察覺，隔天晚上8點半，他又再度抓狂，把另一隻不到1個半月大的米格魯幼犬「滷蛋」丟下陽台，「滷蛋」墜落1樓，頭部受撞擊顱內出血，奄奄一息。

鄰居發現後通報，動保處獸醫師及動保員前往了解，陳男坦言因心情不佳丟狗，還說：「這次是第2次了，之前已丟過1次，那次已經死掉了，這次應該也活不了。」所幸「滷蛋」經獸醫師治療，奇蹟式的恢復生命，將訓練成檢疫犬。

法官認定，陳男觸犯故意使動物受傷致死、故意使動物受傷致重要器官功能喪失2罪，斥責他不尊重動物生命權及欠缺保護動物認知，應予譴責，判刑3月加罰金15萬；可上訴。