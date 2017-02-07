檳榔西施顏如憶又挨告 遭男子指控詐欺88萬

2017-02-07 19:37

〔記者王定傳／新北報導〕檳榔西施顏如憶從媒體版面沉寂一陣子，原來她已懷孕生子，一名王姓粉絲透過臉書追蹤她，得知顏女抱怨遭男友拋棄，主動金援甚至還貸款共借出88萬餘元，他事後認為顏生活並不辛苦，怒告詐欺，新北地檢署認為，王男主動金援，無法證明顏女有施用詐術，處分不起訴。

99年間，顏如憶在新北市中和當檳榔西施賺錢被員警過肩摔後暴紅，曾拍性感寫真書，甚至進軍演藝圈，但熱度一過逐漸在媒體前消失。

30多歲曾在銀行服務的王男指控，他與顏女不相識，從臉書追蹤時發覺，顏女原本都分享懷孕喜悅與男友甜蜜生活，前年3月，突然抱怨遭男友拋棄，他見狀予以關心、照顧，還陪她到月子中心簽約，顏女見他頗有財力，哭訴曾墮胎、前男友不想認小孩，再以「沒有生活費想自殺、想辦信用卡存摺內要有存款、機車遭人毀損」等理由借錢。

王男稱，從前年3月29日至9月，5個多月借出88萬餘元，卻發現顏女與男友復合，生活不是這麼淒慘，要求還錢顏女卻封鎖他還嗆說：「告不贏！」

顏女辯稱，她與蔡姓男友4年前交往，前年3月至7月間分手，7月底雖登記結婚，但這是為了即將出生的小孩要辦戶口，名義上兩人是夫妻，實際是分居也無感情，且她懷孕期間，蔡男沒給錢，直到小孩出生時只給過房租與5000元生活費。

顏如憶說，懷孕期間是王男主動表示要幫助，沒有以未婚作為條件，且王男曾表示不用還錢，絕無詐欺。

檢方調查，依王男所述可知，是王男主動表示要照顧顏女，並非顏女要求，且這些款項顏女確實用於生活費用，雖顏與男友登記結婚，但男女間分手復合或為了小孩結婚因素很多，難以以此推論顏女自稱遭拋棄是謊言，且王男知道顏有跟蔡互動，也曾表示：「沒要你還」，難認顏女有施詐。