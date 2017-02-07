2天來第2起事故 東海岸台11線加母子灣段兩車對撞
2017-02-07 17:54
［記者王秀亭／台東報導］東海岸台11線加母子灣段今天下午發生一起自小客車對撞車禍，一輛往北的白色轎車，疑因超車不當加上車速過快，撞上對向車道、往南行駛的自小客車，兩車駕駛分別受到輕重傷，送醫時意識皆清楚，這也是該段道路兩天來第二起車禍。
由林姓男子駕駛的白色自小客車，今天下午行經台11線147公里處，疑為超車，不慎撞上對向車道、由周姓男子駕駛的自小客車，兩車安全氣囊全部爆開，車頭全毀，警消獲報後，先將林男救出送醫，由於周男僅左腿受傷，在警消陪同下，先在路邊包紮後在坐上救護車至醫院進一步處理傷勢。
周男心有餘悸表示，看見白色車輛要超車，覺得情勢不太對勁，已經先行停在路邊閃避，想不到還是被撞上。
警方將進一步釐清相關肇事責任，而這也是繼昨天一輛小貨車自撞路邊後，該路段的第二起交通事故。
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