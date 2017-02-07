新北檢首拍原木茶几扣押物

行政執行署新北分署與新北地檢署首度在新北分署舉辦聯合拍賣活動，拍賣檢方於偵查中的詐欺案扣押的紫水晶洞及原木茶几桌椅一組。（記者陳慰慈攝）

2017-02-07 17:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕刑法沒收新制去年7月上路後，行政執行署新北分署與新北地檢署今天下午首度拍賣檢方於偵查詐欺案扣押的紫水晶洞及原木茶几桌椅一組（含桌子一個、椅子6個），以保存價金，新北檢企業犯罪專組主任檢察官林宏松首次當拍賣官叫賣，兩件物品最後分別以3500、25000元拍出，這28500元將先存入國庫，待判決確定後即可發還被害人，避免被告趁訴訟期間脫產。

林宏松表示，運用新北分署現有的拍賣專業、人力、場地，合作舉辦聯合拍賣，新北檢可省去獨自舉辦拍賣會的事前準備，未來新北檢將朝此模式與新北分署合作拍賣，也將訓練有意願的檢察官參與之後的聯合拍賣，讓檢察官能多觸角嘗試。

林宏松說，此次的拍賣物件是去年10月新北檢偵辦的專案，凱傑橡膠股份有限公司涉嫌向多名被害商家訂貨，並以公司支票支付貨款，待取貨後，公司隨即搬空，支票亦跳票，被害人提告才發現是人頭負責人，求償無門，檢警搜索時扣押林嫌所有的原木茶桌組、紫水晶洞，為新北檢第一件偵辦中的案件拍賣變價。

此外，新北分署今也拍賣查封網咖的電腦設備50組及知名品牌「愛的世界」童裝、童鞋等物品，還有各類酒品超過800瓶，吸引不少民眾前去搶標撿便宜。