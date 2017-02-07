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糾眾尋仇差點找錯家！鄰居：出入複雜、少惹為妙

2017-02-07  17:19

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市士林的社子地區凌晨發生糾眾尋仇案，20餘人分持棍棒刀械到某仲介公司內尋仇，砍傷王、郭姓2名男子、砸毀公司內食物與桌椅後，犯案不到1分鐘迅速離去；鄰居們面對詢問，認為事態敏感，不太敢多言，以免惹禍上身。

遭三蘆地區不良份子砸店砍人的仲介公司，周邊鄰居表示，那間是「建設公司」吔，平常出入就很複雜，經常有年輕男子逗留，誰敢和他們往來？小心惹禍上身！

根據路囗監視影帶顯示，這群來自三蘆地區的份子，今天凌晨12時53分騎車抵達時，一度搞不清楚尋仇地點，衝到仲介公司對面一家製門的公司，見大門深鎖驚覺找錯了，才又衝回大門半掩的仲介公司。

士林警方證實，發生砍人、砸店的是間人力仲介公司，平常應該是宮廟陣頭聚集的地方，由於從來不曾惹事生非，警方無法上門查訪，今後將嚴加查察；但案發後，該公司一直大門深鎖未開門營業。

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  • 遭人尋仇的公司今天大門深鎖。（記者陳恩惠攝）

    遭人尋仇的公司今天大門深鎖。（記者陳恩惠攝）

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