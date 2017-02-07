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晨運民眾機警 南投偷菜賊栽了

2017-02-07  17:18

〔記者謝介裕／南投報導〕賊星該敗！

有毒品、竊盜前科的陳姓男子，今上午6時許，潛入南投縣竹山鎮江西路旁1處菜園，持刀竊取花椰菜、高麗菜、蔥蒜等蔬菜時，遭晨運的民眾發現並報警，被警方當場來個人贓俱獲，訊後，警方依竊盜罪嫌將陳嫌移送法辦，也展現警方「護農肅竊」專案的成果。

據警方調查，現年約50歲的陳嫌，因缺錢花用才將腦筋動到農作物，原本計畫偷完菜後，再到菜園旁的香蕉園偷香蕉，不料，人算不如天算，在附近進行慢跑、散步等晨運活動的民眾，發現該男子行跡詭異，隨即以電話報案而被警方當場逮獲，並連同被竊並置放在紙箱的花椰菜、高麗菜等蔬菜一併查扣。

   

南投縣警局竹山分局長洪文宏表示，高麗菜、香蕉等蔬果，一度價格飆漲，成為宵小覬覦的目標，警方遂啟動「護農肅竊」專案，加強防竊勤務，讓農友辛苦耕耘的心血，不致於被啃蝕殆盡，權益能獲得更好的保障。

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  • 南投縣警局竹山分局逮獲偷菜賊，並起出被竊的高麗菜、花椰菜等蔬菜。（記者謝介裕攝）

    南投縣警局竹山分局逮獲偷菜賊，並起出被竊的高麗菜、花椰菜等蔬菜。（記者謝介裕攝）

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