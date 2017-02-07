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門市地板有陷阱 2歲女童踩破掉落地下室

脆弱的地板。（記者洪定宏翻攝）

2017-02-07  17:18

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市苓雅區光華一路某家電腦門市的地板疑似過於脆弱，2歲女童踩過後竟然破裂，女童掉進逾1公尺深的地下室，所幸經消防隊搶救脫困後，女童無明顯外傷，沒有送醫治療。

消防局表示，今天下午約3點，接獲小朋友受困案件，調派苓雅分隊到場查看，赫見女童受困在地板下，消防人員跳至地下室（約1個成人高度）將小孩救出。

消防局指出，初步了解可能是女童不知該處木板（長寬約60公分）有異狀，踩到木板後破裂，再跌至地下層，所幸無明顯外傷，家屬表示無需就醫。

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  • 獲救的女童（中）無明顯外傷。（記者洪定宏翻攝）

    獲救的女童（中）無明顯外傷。（記者洪定宏翻攝）

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