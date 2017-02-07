惡少斷人手掌自己韌帶也斷裂 最快後天出院偵訊
2017-02-07 17:28
〔記者曾健銘／新北報導〕17歲陳姓惡少，前日持刀行搶新北市新莊區裕民街的超商，行搶不成砍斷17歲丁姓工讀生的左手掌後逃逸，雙方拉扯中陳少也誤傷自己，造成其左手臂韌帶斷裂，昨日歷經數小時手術後目前仍在醫院靜養，最快在後天可出院偵訊。
新莊分局表示，根據主治醫師透露，陳少的左手韌帶斷裂，手術後雖已接回，但仍非常脆弱，恢復期間必須固定手臂，不宜大動作移動以防再次斷裂，後天檢視傷口如無感染即可出院，目前警方持續派員戒護中。
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