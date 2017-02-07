加油嗆聲的準義消 過去曾暖心幫婆婆修車

2017-02-07 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕從事機車改裝業的台中市蔡姓男子，想加入義消但尚未受到核可，他昨晚身穿著台中市消防隊舊制服，騎乘機車載著1名女子前去加油，卻騎到汽車加油專用車道，被民眾質疑後還嗆聲「你家就不要火燒厝」。目前台中義消已拒絕他的申請，有媒體報導，發現這位蔡男竟然在前年是個暖男，幫婆婆修車獲得8萬多個讚。

據《蘋果》報導，蔡男於2015年11月中旬在臉書上表示，附近平常在撿回收的婆婆車子壞掉，他檢查後發現是電容放電式點火（CDI）故障，但他再三考慮到婆婆的經濟狀況，最後決定告訴她是火星塞壞掉，但即是上卻是幫阿婆換了嶄新的CDI。

婆婆聽到是火星塞出問題後，立刻全身上下到處找錢，拿了一堆銅板告訴蔡男她身上只有這些，是否能明天補給他？蔡男描述自己當時感到相當鼻酸，連忙推說沒關係但婆婆執意要付錢。蔡男這篇文章引來將近8萬多名網友來按讚，一夕間成為修機車的暖男，但現在卻因為加油問題引起爭議。