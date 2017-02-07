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花蓮市區出現灌膠怪客！ 多部機車鎖孔遭灌三秒膠

花蓮市區出現灌膠怪客，隨機將停在路邊的機車的鑰匙孔灌入快乾膠導致鑰匙無法插入。（記者王錦義攝）

2017-02-07  16:53

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市區出現灌膠怪客，隨機將停在路邊的機車的鑰匙孔灌入快乾膠，從昨晚迄今，有5名車主受害向警方報案，同時在臉書社團花蓮人、花蓮同鄉會上，貼文指責這樣的惡劣的行為，並要大家注意。

花蓮警分局指出，自昨晚起已有5人報案，都是停在花蓮市上海街附近的機車，有名男子連續將快乾膠灌入多輛機車鑰匙孔後，隨即就跑走，警方已調閱附近監視器，掌握該名男子的特徵，將全力追查。受害車主在臉書社團上寫道：「剛剛車鎖被人灌三秒膠，也聽車行的老闆說最近很多的車子都遭到被破壞」希望花蓮人注意。

機車行李姓老闆指出，目前機車龍頭鎖依照不同的功能，維修安裝費用從簡單的1000多元到2000多元都有，現在龍頭鎖都愈做愈精密，用噴燈加熱溶解膠塊效果有限，比較深入的部份不容易清乾淨，後續用起來還是會卡卡的，而用去光水等化學藥劑溶解也會有輕微的腐蝕性，有可能會留下後遺症，換個新的比較保險。

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