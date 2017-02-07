「機」不可失？ 寧可酒駕也要報案 女子自投羅網
2017-02-07 16:53
〔記者張瑞楨／台中報導〕「機」不可失？台中市詹姓女子酒後搭計程車訪友，卻不慎遺失手機，心急如焚的她，返家後開車到台中市第五分局水湳派出所報案，她知道自己酒後開車，也知道酒駕觸犯公共危險罪，卻可能抱持「賭一把」心態，不料，員警很快就聞到酒味，遺失手機的筆錄做完後，請她配合酒測，數值高達0.89毫克，自投羅網的她大呼倒霉，自稱太緊張，忘記自己喝酒。
水湳所調查，44歲詹女日前與同事小酌，她知道不能酒駕，遂搭乘計程車到台中市北屯區訪友，離開後驚覺手機遺失，她擔心漏接重要訊息，先向第二分局立人派出所報案，不過，她希望警方能調閱往來路途監視器，返家後駕駛自己的汽車，又到台中市五分局水湳所報案。
她進入水湳所，值班員警就聞到酒味，又見她刻意保持距離，似乎想掩飾身上的酒氣，不過，員警仍先完成報案手續，再詢問她「妳是不是喝酒後，再開車來報案？」
詹女也很坦率，大方承認酒駕，不過，她宣稱自己知道酒駕觸法，卻因遺失手機太緊張，忘記自己喝酒一事，急著開車來報案，她強調，自己為人處事坦蕩，既然已被發現，願承受後果。
她願意配合酒測，不料，酒測數值是0.89毫克，已超過逮捕並移送法辦的標準甚多，她深感事態嚴重，頗驚訝說，自己很倒霉，手機遺失又被法辦，不過，個性頗開朗的她，自認敢做敢當，願意被法辦，警方依公共危險罪嫌法辦。
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