網友「動私刑」 平頭男臉遭寫「下流、無恥」PO網
2017-02-07 16:44
〔記者徐聖倫／新北報導〕臉寫「下流、無恥」被PO網！1名平頭男子被指稱多次偷竊，而蘇姓網友「動私刑」在他臉上寫了「下流、無恥」，逼其拍影片道歉同時PO上爆料公社，讓這名平頭男的個資遭起底，警方說「這樣動私刑的行為恐觸法」。
蘇姓網友說，這名平頭男多次偷朋友的錢，連超商發票箱也不放過，還以「經紀人」名義招搖撞騙，蘇某覺得其不知悔改，遂PO出影片，並留言表示「只好讓他紅了」，讓網友評個公道。
警方經網路巡邏發現這段影片，並查出平頭男設籍新北市新店區，但至其設籍戶查，發現該戶是平頭男姑丈住所，平頭男根本不住新店，而是住淡水，而新店警分局轄內也沒有類似報案。
平頭男姑丈說，外甥長期在外未歸，也鮮少與家人聯繫並不知道他在外的行為。爆料公社有網友回應，動私刑而不報案，「好像這正義怪怪的」，也有人懷疑「鏡頭後是有10人拿棍子嗎？」但也有網友支持表示「台灣欠錢不犯法，會被這樣對待也怪不得原po，因自種，果自收。」
新店警分局偵查隊長陳嘉鵬說，爆料公社雖不屬公開社團，但是其社員多達百萬餘人，像這種被脅迫拍影片、臉上寫不雅詞語的行為，當事人可以提出妨害名譽、妨害自由等告訴，籲民眾若遇糾紛或刑案，應直接向警方報案，避免觸法。
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