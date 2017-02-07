90歲老翁突從公車座位上跌落 送醫不治

2017-02-07 16:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市公車處301路線公車，今天上午6點40時行經中山三路快到達太白莊前，坐在公車座位上的90歲莊姓老翁，突然從座位上跌落，發出砰的一聲，嚇壞車上其他乘客，趕緊打119叫救護車，司機上前查看協助，但送醫後不治，全案已由警方調查處理。

根據公車上的監視器畫面顯示，莊姓老翁坐在椅子上，身體與頭靠在椅背上狀似睡覺，突然整個人跌落倒地，滾到前方，後方乘客大叫一聲「阿伯跌倒了，趕快報警」。

市公車處長陳新埤說，當時車子在行駛中，速度正常，杜姓駕駛在公車行經中山三路基隆港西13、14號碼頭附近，發現老翁不明原因暈眩，從駕駛後方座椅上跌倒。

他表示，司機立即停車路旁，救護車緊急送往長庚醫院救治後仍不幸往生，公車處派人前往長庚醫院關心協助；長庚醫院急診室醫師陳柏融表示，老先生送到醫院前已無呼吸心跳，至於死因為何？有待行政相驗才能得知。

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