指六警態度差、列考績乙等 南市警1分局檢討致歉

2017-02-07 16:42

〔記者王俊忠／台南報導〕南市警一分局主管會議紀錄指幾位員警服務民眾態度不佳，查證屬實，分局長裁示建議年度考績優先列乙等，會議紀錄公文被po上網路，網民瘋狂討論與批評。一分局說明，有關會議紀錄用字遣詞造成民眾及同仁觀感不佳，分局致歉並檢討改進。

這份在今年一月下旬的會議紀錄公文顯示，一０六年度服務態度不佳，經查證屬實有東門、莊敬、文化等派出所與交通分隊等六位員警。分局長張樹德裁示這六人的年度考績優先考列乙等，請各單位宣達同仁引以為戒。

會議紀錄公文被po上臉書社團「靠北警察」，引發眾多網民熱議，多是批評這作法，有人直說腦殘嗎？搞得警察都沒魄力了！

一分局澄清說明，有關會議紀錄提到的東門、莊敬、文化及交通分隊等同仁，是因分別在105年12月25日受理女性民眾在公車上遺失皮夾案，藉故推諉、處事不耐；106年1月11日處理某女性交通事故案，態度消極不願協助調閱監視器，藉故推諉由交通分隊調閱；105年11月18日不依規定請假，強行休假，影響單位內部勤務運作；105年8月8日處理交通事故案達100多筆以上資料未登錄，嚴重影響民眾權益；106年1月4日處理某女性交通事故，藉故推諉，不斷要求雙方和解，影響民眾權益；105年12月13日處理民眾A3（無人受傷）交通事故，藉故認定為A2（有人受傷），將案件推給交通分隊辦理，上述案情均經詳細調查、查證屬實。

分局強調，員警考績是依據長期考核資料評等而來，並非就單一個案服務態度不佳來評分，在會議會提出這些案例，是希望這些同仁可以改進服務及處理案件態度，並讓其他同仁可藉此警惕提升工作職能，才在會議中提出宣導，若這幾位員警之後落實勤務、積極為民服務獲頒好人好事表揚者，仍有機會獲甲等考績。