指六警態度差、列考績乙等 南市警1分局檢討致歉
〔記者王俊忠／台南報導〕南市警一分局主管會議紀錄指幾位員警服務民眾態度不佳，查證屬實，分局長裁示建議年度考績優先列乙等，會議紀錄公文被po上網路，網民瘋狂討論與批評。一分局說明，有關會議紀錄用字遣詞造成民眾及同仁觀感不佳，分局致歉並檢討改進。
這份在今年一月下旬的會議紀錄公文顯示，一０六年度服務態度不佳，經查證屬實有東門、莊敬、文化等派出所與交通分隊等六位員警。分局長張樹德裁示這六人的年度考績優先考列乙等，請各單位宣達同仁引以為戒。
會議紀錄公文被po上臉書社團「靠北警察」，引發眾多網民熱議，多是批評這作法，有人直說腦殘嗎？搞得警察都沒魄力了！
一分局澄清說明，有關會議紀錄提到的東門、莊敬、文化及交通分隊等同仁，是因分別在105年12月25日受理女性民眾在公車上遺失皮夾案，藉故推諉、處事不耐；106年1月11日處理某女性交通事故案，態度消極不願協助調閱監視器，藉故推諉由交通分隊調閱；105年11月18日不依規定請假，強行休假，影響單位內部勤務運作；105年8月8日處理交通事故案達100多筆以上資料未登錄，嚴重影響民眾權益；106年1月4日處理某女性交通事故，藉故推諉，不斷要求雙方和解，影響民眾權益；105年12月13日處理民眾A3（無人受傷）交通事故，藉故認定為A2（有人受傷），將案件推給交通分隊辦理，上述案情均經詳細調查、查證屬實。
分局強調，員警考績是依據長期考核資料評等而來，並非就單一個案服務態度不佳來評分，在會議會提出這些案例，是希望這些同仁可以改進服務及處理案件態度，並讓其他同仁可藉此警惕提升工作職能，才在會議中提出宣導，若這幾位員警之後落實勤務、積極為民服務獲頒好人好事表揚者，仍有機會獲甲等考績。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 真有全裸家政婦！ 25歲人妻到男客家脫光打掃
- 美中若開戰 軍事專家形容：阿基里斯對上農兵
- 掃黑瞄準空汙 Sisley全日全面防禦
- 出庭否認姐弟戀 崔順實男寵：汙衊我人格
- 收費有利弊 動保團體籲做好配套
- 新港媽祖遶境 豬哥亮點起馬砲
- 中職》沒服完球監遭解約 義大、桃猿有前例
- 聯邦盃世界2組網賽 台灣娘子軍踼館挑戰俄女
- 中風男10年無身分證 南戶所跨區助申辦
- MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則
- MLB》從右打看達比修飆速 壓迫感嚇壞球迷（影音）
- 知本溫泉區飯店 長住優惠搶客
- 屏東縣人口 6年來累計淨外流逾2萬人
- 好天氣到週三 入冬最強寒流週四報到
- 《最High演出》卡卡空降超級盃 團結和平反川普
- 泰國發明展揭曉 台灣作品全壘打
- 無尊向成語蕎深情告白 秒被女神發卡
- 簡嫚書拜師夢多 突擊打肪
- 科技業主管遭資遣 勞動部助中年轉職
- 幫視障者外出更安全 東縣社會處招募導盲志工
- 衰！歐陽妮妮又傳摔傷 十字韌帶斷裂將開刀
- （贈票）浪漫萌片《我是妳的眼》 純情少男癡當「導盲犬」
- 健保具名核刪擬喊卡？醫勞盟籲勿走馬政府後路
- 元宵節逢週六 鹽水蜂炮交管措施公布
- 自由廣場》范冰冰的中國式思維
- 美保護主義抬頭／世貿組織ITA護體 我ICT產業衝擊有限
- 自由廣場》機場捷運 新聞不及格
- 邀中國分享器官捐獻移植經驗 梵蒂岡挨批
- 「雙棲」布雷迪 差點進了大聯盟
- 228連假台鐵加班車 2月10日開放訂票
- 世大運》場館工程如期 薛副執行長親臨關心
- 新台幣好猛！謝金河：台商資金回流了
- 上班一族徵文─360行工作照
- 後龍臨時攤販集中區廢除 被批善變
- OH58D零附件將停產 軍方購足12年備料
- NFL》想在超級盃奪冠 居然要穿這個！
- 吉爾吉斯國旗長怎樣？中研院長錯認被學生指正
- 試委阻年改 民進黨擬修法砍人數
- 內政部開都更條例公聽會 會議未公開挨批
- 《最High演出》卡卡空降超級盃 300架無人機助陣
標題：指六警態度差、列考績乙等 南市警1分局檢討致歉
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email