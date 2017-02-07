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就是他們！糾眾尋仇現場直擊

2017-02-07  16:44

［記者陳恩惠／台北報導］台北市士林的社子地區凌晨發生一起糾眾尋仇案，20餘人分持棍棒刀械到某人力仲介公司內尋仇，當場砍傷王、郭姓2名男子、砸毀公司客廳內食物與桌椅後，犯案不到1分鐘迅速離去；士林警分局社子派出所調閱影帶，顯示這票飆仔從鏡頭呼嘯而過，隨即分持棍棒、水果刀，衝進永平街這間人力仲介公司，行兇大約50秒又跳上車迅速離去。

監視器顯示，這群騎著10餘部機車，後座分別搭載年輕男子的一夥人，下車後，人手分持長條棒狀物體，疑似不熟悉尋仇地點，一度衝到對面住宅，發現找錯人，一群人又從對街衝回，找到正確的仲介公司後，胡亂打一陣，在領頭人叫喊下，一行20餘人又分別跳上機車逃逸，監視器顯示，犯案過程不到60秒，不過機車呼嘯而過的聲響，吵醒周邊住戶，引起住戶們開窗探頭看。

警方說，有名男子正巧下班返家，騎車經過，意外被警方蒐證，員警下午循線找到這名男子清查，才發現原來是住在附近的住戶，意外將車停在周邊，以致讓員警找錯人。

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  • 20餘人砍人砸店後，跳上機車逃逸。（記者陳恩惠翻攝）

    20餘人砍人砸店後，跳上機車逃逸。（記者陳恩惠翻攝）

  • 監視器拍到，來自三蘆地區的不良份子，分持棍棒、水果刀尋仇。（記者陳恩惠翻攝）

    監視器拍到，來自三蘆地區的不良份子，分持棍棒、水果刀尋仇。（記者陳恩惠翻攝）

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